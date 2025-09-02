Тренер сборной Турции Эргин Атаман: «Интерес к НБА в Европе падает, а Евролига продолжает расти»

Эргин Атаман объяснил, почему НБА запускает проект в Европе.

«Честно говоря, с точки зрения развлечения, баскетбол НБА теряет свою привлекательности. Он все больше становится шоу, тогда как Евролига продолжает расти.

Именно поэтому НБА сейчас пытается запустить свой европейский проект. Иначе у них не было бы интереса к здешнему баскетболу. Но они видят сдвиг: интерес к НБА в Европе падает, а Евролига набирает силу.

Что будет с европейским проектом НБА, я не знаю. Но надеюсь, что уровень конкуренции Евролиги перейдет и туда. Потому что для европейцев не важен «шоу-тайм» – для них важны победы и чемпионства. Эта культура пришла из футбола, где ценятся результаты, а не зрелище», – отметил Атаман .