Гершон Ябуселе: «Евролига становится лучше с каждым годом и уже не так далеко от НБА»

Гершон Ябуселе сравнил Евролигу с НБА.

Французский форвард провел сезон в «Филадельфии», вернувшись из Европы, и теперь будет выступать за «Никс».

«Игра совершенно разная. Люди постоянно сравнивают, но это тяжело. Отдельные миры. Евролига становится лучше с каждым годом и теперь уже не так далеко. Все больше таланта и мастерства. Смотрю матчи и скучаю, но не скажу, что думаю о возвращении, потому что мечтал об НБА. Но Евролига тоже хороша.

«Никс» – великий, великолепный клуб, которому очень хорошо подойдет моя генетика. У меня в крови страсть, война, агрессия и злость. Помогу команде добиться максимально возможного количества побед, в том числе в плей-офф», – заявил Ябуселе.

