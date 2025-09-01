Эргин Атаман: «Наша главная цель – победить Сербию в финале»

Эргин Атаман рассказал об отношении к матчу с Сербией.

«Конечно, мы постараемся обыграть Сербию и застолбить встречу с 4-м местом другой группы. Но даже если мы проиграем, это не будет означать отказа он наших медальных притязаний.

Наша главная цель – обыграть Сербию в финале», – заявил Атаман.

Турция и Сербия завершили по 4 матча без поражений и встретятся друг с другом в среду. Положение Сербии может усложниться в результате травм ведущих игроков.