5

Зоран Лукич о Евробаскете: «Мы на этом турнире точно бы играли»

Главный тренер российской сборной уверен, что команда смогла бы пробиться на ЧЕ.

«То, что я вижу: сборная России достойна чемпионата Европы. Это на сто процентов. Какое место? Не скажу, потому что это будет неправильно. Польша – сюрприз, Португалия – сюрприз. Мы на этом турнире точно бы играли, а дальше – нельзя говорить. Давай посмотрим, когда это случится, тогда и вспомним этот разговор. Просто посмотрим результаты. Эстония разгромно проигрывает Сербии, а потом чуть не дожимает Латвию. Закономерность или случайность? Глядим дальше. Лучше я буду двумя ногами на земле, чем витать в облаках», – сказал Лукич.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИБА с весны 2022 года.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Спорт-Экспресс»
