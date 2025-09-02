Зоран Лукич о Евробаскете: «Мы на этом турнире точно бы играли»

Главный тренер российской сборной уверен, что команда смогла бы пробиться на ЧЕ.

«То, что я вижу: сборная России достойна чемпионата Европы. Это на сто процентов. Какое место? Не скажу, потому что это будет неправильно. Польша – сюрприз, Португалия – сюрприз. Мы на этом турнире точно бы играли, а дальше – нельзя говорить. Давай посмотрим, когда это случится, тогда и вспомним этот разговор. Просто посмотрим результаты. Эстония разгромно проигрывает Сербии, а потом чуть не дожимает Латвию. Закономерность или случайность? Глядим дальше. Лучше я буду двумя ногами на земле, чем витать в облаках», – сказал Лукич .

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИБА с весны 2022 года.