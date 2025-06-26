Зоран Лукич: «Одна из первых вещей, над которыми Егор Демин будет работать – это физика»
Зоран Лукич заявил, что Егор Демин будет в первую очередь работать над физикой.
«Конечно, были ожидания, что Егора выберут так высоко. Я видел отчеты скаутов, тренировки, они показывают, что он игрок очень интересный для высокого выбора в первом раунде.
Уверен, одна из первых вещей, над которыми он будет работать – это физика. А потом уже все остальное. В первую очередь будет укрепление тела», – сказал главный тренер сборной России.
«Бруклин» выбрал 19-летнего российского разыгрывающего Егора Демина под восьмым номером драфта-2025.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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