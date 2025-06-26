Зоран Лукич: «Одна из первых вещей, над которыми Егор Демин будет работать – это физика»

Зоран Лукич заявил, что Егор Демин будет в первую очередь работать над физикой.

«Конечно, были ожидания, что Егора выберут так высоко. Я видел отчеты скаутов, тренировки, они показывают, что он игрок очень интересный для высокого выбора в первом раунде.

Уверен, одна из первых вещей, над которыми он будет работать – это физика. А потом уже все остальное. В первую очередь будет укрепление тела», – сказал главный тренер сборной России.

«Бруклин » выбрал 19-летнего российского разыгрывающего Егора Демина под восьмым номером драфта-2025.