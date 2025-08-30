Зоран Лукич: «Егор Дёмин и Влад Голдин будут вызваны в сборную России»

Егор Дёмин и Влад Голдин будут вызываться в сборную России.

Об этом заявил главный тренер российской сборной Зоран Лукич .

«Они будут вызваны в сборную – тут никаких вопросов быть не может.

Но многое будет зависеть от концовки сезона, восстановлении, но мы за всем этим будем следить, разговаривать. Решение будем принимать отталкиваясь от разных факторов», – сказал Лукич.