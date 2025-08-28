Док Риверс об игре сборной Греции: «Краду комбинации»

Док Риверс поделился впечатлениями от игры сборной Греции и Янниса Адекутомбо.

«Приятно видеть, как играет Яннис, конечно же, и просто наблюдать за игрой всех остальных. И я на Кипре, так что все отлично.

Мне нравится наблюдать за перемещениями игроков и за тем, как они играют. Я всегда краду комбинации. Смотрю, беру некоторые из этих комбинаций с собой домой и разыгрываю их. Да, мне нравится все это движение, вся эта работа локтями.

Здесь Яннис чаще идет в трехсекундную зону, но в целом все то же самое», – отметил главный тренер «Милуоки ».





