Док Риверс об игре сборной Греции: «Краду комбинации»
Док Риверс поделился впечатлениями от игры сборной Греции и Янниса Адекутомбо.
«Приятно видеть, как играет Яннис, конечно же, и просто наблюдать за игрой всех остальных. И я на Кипре, так что все отлично.
Мне нравится наблюдать за перемещениями игроков и за тем, как они играют. Я всегда краду комбинации. Смотрю, беру некоторые из этих комбинаций с собой домой и разыгрываю их. Да, мне нравится все это движение, вся эта работа локтями.
Здесь Яннис чаще идет в трехсекундную зону, но в целом все то же самое», – отметил главный тренер «Милуоки».
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4357 голосов
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketnews
