«Они были в восторге!» Танасис Адетокумбо считает, что выступления за Грецию помогли ему подписаться с «Милуоки»
«Конечно! Они были на первой игре против Италии и были в восторге – смотрели, как я двигаюсь, играю в защите и, в общем, делаю свою работу. Это моя роль.
Для каждого игрока, который возвращается после такой травмы, очень важно снова доказать свою состоятельность. Ваше резюме имеет значение, я не говорю, что это не так, но вы должны подтверждать его каждый день. Это профессиональный баскетбол.
О чем я думаю сейчас, так это о следующей игре с Боснией, но наличие контракта – это дар Божий для меня за те усилия, которые я прилагал все это время, чтобы вернуться. Это было непросто, но я по-прежнему полон желания трудиться», – сказал 33-летний форвард.
Вчера Шэмс Чарания сообщил, что «Милуоки» подпишет с Танасисом Адетокумбо 1-летний контракт на 2,9 миллиона долларов.
Главный тренер Док Риверс, ассистент Дарвин Хэм и генменеджер Джон Хорст присутствовали на матче Евробаскета между Грецией и Италией.
Греки победили (75:66), а Танасис Адетокумбо набрал 6 очков, 3 подбора, 1 перехват и 1 блок-шот за 13 минут на паркете и стал автором важного трехочкового в концовке.