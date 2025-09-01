«Они были в восторге!» Танасис Адетокумбо считает, что выступления за Грецию помогли ему подписаться с «Милуоки»

Адетокумбо думает, что убедил «Бакс» своей игрой в форме национальной сборной.

«Конечно! Они были на первой игре против Италии и были в восторге – смотрели, как я двигаюсь, играю в защите и, в общем, делаю свою работу. Это моя роль.

Для каждого игрока, который возвращается после такой травмы, очень важно снова доказать свою состоятельность. Ваше резюме имеет значение, я не говорю, что это не так, но вы должны подтверждать его каждый день. Это профессиональный баскетбол.

О чем я думаю сейчас, так это о следующей игре с Боснией, но наличие контракта – это дар Божий для меня за те усилия, которые я прилагал все это время, чтобы вернуться. Это было непросто, но я по-прежнему полон желания трудиться», – сказал 33-летний форвард.

Вчера Шэмс Чарания сообщил, что «Милуоки » подпишет с Танасисом Адетокумбо 1-летний контракт на 2,9 миллиона долларов.

Главный тренер Док Риверс , ассистент Дарвин Хэм и генменеджер Джон Хорст присутствовали на матче Евробаскета между Грецией и Италией.

Греки победили (75:66), а Танасис Адетокумбо набрал 6 очков, 3 подбора, 1 перехват и 1 блок-шот за 13 минут на паркете и стал автором важного трехочкового в концовке.