Фото
2

Василие Мицич ушел с площадки, получив сильный удар по ребрам

У Василие Мицича может быть травма.

Сербский защитник отыграл 15,5 минуты в матче с Чехией. На его счету 7 очков (3 из 6 с игры) и 4 передачи. В заключительной 10-минутке Мицич получил удар по ребрам, после чего переместился на скамейку запасных.

Возможная травма может обострить проблемы сборной в задней линии, уже ослабленной выбыванием Богдана Богдановича.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Eurohoops
травмы
Баскетбол - фото
logoЕвробаскет-2025
logoсборная Чехии
logoсборная Сербии
logoВасилие Мицич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евробаскет-2025. Германия разгромила Великобританию (120:57), Литва справилась с Финляндией и другие результаты
84вчера, 20:05
Рокас Йокубайтис получил травму колена в матче с Финляндией
7вчера, 19:45Фото
Богдан Богданович – сборной Сербии: «Удачи, ребята! Увидимся в финале!»
231 августа, 16:08
Главные новости
Евробаскет-2025. Сборная Грузии разгромила Кипр, Италия встретится с Испанией и другие матчи
4930 минут назадLive
Дени Авдия о матче против Словении: «У нас есть отличный план против Дончича»
36 минут назад
Бретт Сигел: «Все указывает на то, что «Буллз» и Джош Гидди найдут общий язык»
58 минут назад
Тренер сборной Турции Эргин Атаман: «Интерес к НБА в Европе падает, а Евролига продолжает расти»
3сегодня, 17:59
«Мужики стучат мячом и получают по 30 млн, но никто не говорит, что это дичь». Модель OnlyFans ответила на выпады Майкла Портера
21сегодня, 17:58
Стивен Эй Смит заявил о возможном участии в президентских выборах США
1сегодня, 17:36
Зак Крам: «Ховарда недооценивают из-за того, как сложилась его карьера»
сегодня, 17:28
Юсуф Нуркич об отсутствии Янниса: «Это почти ничего не изменило»
сегодня, 17:16
Шакил О’Нил: «Хотел убить Митча Капчака после обмена в «Хит»
1сегодня, 16:55
Дуайт Ховард: «Мы с «Лейкерс» могли бы много лет выходить в финал»
3сегодня, 16:44
Ко всем новостям
Последние новости
Франк Ниликина продлил контракт с «Партизаном»
10 минут назад
Гэри Пэйтон II запускает лигу по скейтбордингу
1сегодня, 17:44
Пэт Райли о Микки Арисоне: «Он спас мою тренерскую карьеру»
сегодня, 15:20
«Уникаха» продлила контракт с центровым Дэвидом Кравишем
сегодня, 13:35
Стефан Йович: «Моя задача – показать молодым парням, что значит эта форма»
сегодня, 13:21
Гилберт Аренас – Джеффу Тигу: «Кобе Брайант был великолепным защитником»
8сегодня, 12:29
Джефф Тиг о подписании Танасиса Адетокумбо: «Яннис – совладелец «Бакс»
сегодня, 11:29
«Открываешь страницу, а там здоровенная какаха». Брайан Шоу рассказал очередную туалетную историю о Шакиле О′Ниле
6сегодня, 11:09
Зоран Лукич: «Йокич не пытается звездить там, где не нужно»
сегодня, 09:57
Светислав Пешич: «Как мы можем изменить наши амбиции? Нас за это расстреляют»
1сегодня, 07:59