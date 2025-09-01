Василие Мицич ушел с площадки, получив сильный удар по ребрам
У Василие Мицича может быть травма.
Сербский защитник отыграл 15,5 минуты в матче с Чехией. На его счету 7 очков (3 из 6 с игры) и 4 передачи. В заключительной 10-минутке Мицич получил удар по ребрам, после чего переместился на скамейку запасных.
Возможная травма может обострить проблемы сборной в задней линии, уже ослабленной выбыванием Богдана Богдановича.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Eurohoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости