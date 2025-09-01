Рокас Йокубайтис получил травму колена в матче с Финляндией

Литва может лишиться Рокуса Йокубайтиса.

24-летний разыгрывающий провел 26,5 минуты на паркете в матче против Финляндии, набрав 16 очков, 9 передач и 2 подбора, но в 4-й четверти неудачно приземлился и улегся на паркет у скамейки запасных после замены. После этого он отправился в раздевалку с помощью персонала команды.

У защитника, судя по всему, травма колена. Йокубайтис набирает 17,7 очка, 8,3 передачи, 2,7 подбора и 1,7 перехвата за 23,4 минуты на турнире в среднем.