Фото
7

Рокас Йокубайтис получил травму колена в матче с Финляндией

Литва может лишиться Рокуса Йокубайтиса.

24-летний разыгрывающий провел 26,5 минуты на паркете в матче против Финляндии, набрав 16 очков, 9 передач и 2 подбора, но в 4-й четверти неудачно приземлился и улегся на паркет у скамейки запасных после замены. После этого он отправился в раздевалку с помощью персонала команды.

У защитника, судя по всему, травма колена. Йокубайтис набирает 17,7 очка, 8,3 передачи, 2,7 подбора и 1,7 перехвата за 23,4 минуты на турнире в среднем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Eurohoops
logoсборная Литвы
травмы
logoсборная Финляндии
logoРокас Йокубайтис
logoЕвробаскет-2025
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евробаскет-2025. Германия разгромила Великобританию (120:57), Литва справилась с Финляндией и другие результаты
84вчера, 20:05
Лука Банки: «Почему не дать место в команде еще 3 игрокам на случай травм?»
2вчера, 19:15
Йоханнес Фойгтманн завершил выступление на Евробаскете, центровому потребуется операция
1вчера, 17:30
Главные новости
Евробаскет-2025. Сборная Грузии разгромила Кипр, Италия встретится с Испанией и другие матчи
4930 минут назадLive
Дени Авдия о матче против Словении: «У нас есть отличный план против Дончича»
36 минут назад
Бретт Сигел: «Все указывает на то, что «Буллз» и Джош Гидди найдут общий язык»
58 минут назад
Тренер сборной Турции Эргин Атаман: «Интерес к НБА в Европе падает, а Евролига продолжает расти»
3сегодня, 17:59
«Мужики стучат мячом и получают по 30 млн, но никто не говорит, что это дичь». Модель OnlyFans ответила на выпады Майкла Портера
21сегодня, 17:58
Стивен Эй Смит заявил о возможном участии в президентских выборах США
1сегодня, 17:36
Зак Крам: «Ховарда недооценивают из-за того, как сложилась его карьера»
сегодня, 17:28
Юсуф Нуркич об отсутствии Янниса: «Это почти ничего не изменило»
сегодня, 17:16
Шакил О’Нил: «Хотел убить Митча Капчака после обмена в «Хит»
1сегодня, 16:55
Дуайт Ховард: «Мы с «Лейкерс» могли бы много лет выходить в финал»
3сегодня, 16:44
Ко всем новостям
Последние новости
Франк Ниликина продлил контракт с «Партизаном»
10 минут назад
Гэри Пэйтон II запускает лигу по скейтбордингу
1сегодня, 17:44
Пэт Райли о Микки Арисоне: «Он спас мою тренерскую карьеру»
сегодня, 15:20
«Уникаха» продлила контракт с центровым Дэвидом Кравишем
сегодня, 13:35
Стефан Йович: «Моя задача – показать молодым парням, что значит эта форма»
сегодня, 13:21
Гилберт Аренас – Джеффу Тигу: «Кобе Брайант был великолепным защитником»
8сегодня, 12:29
Джефф Тиг о подписании Танасиса Адетокумбо: «Яннис – совладелец «Бакс»
сегодня, 11:29
«Открываешь страницу, а там здоровенная какаха». Брайан Шоу рассказал очередную туалетную историю о Шакиле О′Ниле
6сегодня, 11:09
Зоран Лукич: «Йокич не пытается звездить там, где не нужно»
сегодня, 09:57
Светислав Пешич: «Как мы можем изменить наши амбиции? Нас за это расстреляют»
1сегодня, 07:59