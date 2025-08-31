Джим Бейхайм о Кармело Энтони: «Он делал каждую команду, в которой играл, лучше»

Бывший тренер Сиракьюза заявил, что Энтони полностью достоин места в Зале славы.

«Мое мнение о его карьере в НБА такое: он делал каждую команду, в которой играл, лучше. Будь то «Денвер » или «Нью-Йорк », он улучшал их.

Конечно, с «Наггетс» ему приходилось играть против выдающихся «Лейкерс» и «Сперс». Они не могли обыграть их, но иногда игрок не может сделать команду чемпионской в одиночку – нужна целая система.

Кармело провел выдающуюся карьеру и отдавал себя каждому месту, где был. Именно это хочется видеть в человеке уровня Зала славы. Он именно такой», – заявил Бейхайм.

В 2003 году Сиракьюз Бейхайма с Кармело Энтони в составе стал чемпионом NCAA.



В 2025 году Кармело Энтони будет введен в Зал славы.