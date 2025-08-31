Джош Харт не притрагивался к мячу с мая

Форвард «Нью-Йорка» решил хорошенько отдохнуть.

В ответ на вопрос одного из пользователей соцсетей, Джош Харт сообщил, что не касался баскетбольного мяча с момента окончания плей-офф.

«Я с шестого матча мяч в руки не брал. Но на следующей неделе возьмусь ✊🏽», – написал Харт.

В финале Востока-2025 «Никс» уступили «Индиане» (2-4).