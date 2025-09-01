Марио Чалмерс: «Майами» нужен настоящий разыгрывающий. Хирро должен набирать очки»

Чалмерс поделился мыслями о том, чего, по его мнению, не хватает «Хит».

«Я всегда это говорил: «Майами» достигает своего максимума, когда у них есть настоящий разыгрывающий. Я думаю, это как раз то, чего им сейчас не хватает. Тайлер Хирро может быть разыгрывающим, но бомбардир из него выходит получше, так что он должен набирать очки.

Бэм – защитный фундамент, который тоже может атаковать. Эндрю Уиггинс – бомбардир. Мне нравится Дэвион Митчелл . Я думаю, он идеальный жесткий защитник и тот, кто может руководить командой. Так что с ним у «Хит» будет больше шансов, но все же им нужны еще 1-2 игрока.

Думаю, им нужен еще один скорер и более доминирующий большой, которого можно будет выпускать вместе с Бэмом . Может, Келелу удастся прорывной сезон, мне он нравится», – сказал Чалмерс.

В межсезонье состав «Майами » пополнили центровой Влад Голдин, защитник Каспарас Якучионис, защитник Майрон Гарднер, форвард Симоне Фонтеккьо и защитник Норман Пауэлл.