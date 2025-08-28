  • Спортс
4

Юдонис Хаслем о ставке своих детей на его прощальный матч: «3,5 очка? Я что, четыре года тут сидел и курил?»

Легенда «Хит» возмущен низким тоталом на его очки в прощальной игре.

«Моя последняя игра… и мои дети, я даже не могу поверить, они поставили на меня. Букмекеры давали на меня тотал в 3,5 очка. 3,5? Я что, четыре года тут сидел и курил? Серьезно?

Я узнал об этом только после игры. Они подошли и сказали, что я принес им выигрыш», – поделился экс-баскетболист.

Юдонис Хаслем провел всю свою 20-летнюю карьеру в «Майами», став трехкратным чемпионом НБА и символом клуба. Однако в последние сезоны появлялся на площадке крайне редко.

