Маркифф Моррис: «В «Майами» меня конкретно подставили»

Маркифф Моррис считает, что «Хит» намеренно затягивал его возвращение в строй.

«В «Майами» меня конкретно подставили. Заставили работать над возвращением так, будто у меня серьезная травма. Хотя, на самом деле, я восстановился уже за две недели.

Я все это время пахал на тренировках. Но из-за того что меня не выпускали на паркет, все думали, что я выбыл на полгода.

«Майами» вообще не хотели возвращать меня на площадку, фактически списали меня. И из-за этого вся лига какое-то время относилась ко мне так же», – сказал Моррис.