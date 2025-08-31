1

Тайлер Дорси о Яннисе Адетокумбо: «Когда он идет на тебя, он словно поезд»

Тайлер Дорси сравнил Янниса Адетокумбо с поездом.

«Баскетбол – простая игра, если ты Яннис. Что тут скажешь? Он силен. Когда он идет на тебя, он словно поезд. Он оттягивает на себя трех защитников и облегчает задачу остальным.

Мы были очень сосредоточены, у нас были силы уделять внимание деталям, и поэтому мы добились прогресса и реализовали броски в нападении. Я считаю, что наша защита надежна. Нам нужно работать над подборами.

Мы хорошо бросаем, нам нужно продолжать играть уверенно и не колебаться, когда у нас идет бросок. Мы должны продолжать бросать», – сказал атакующий защитник сборной Греции.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketnews
logoЯннис Адетокумбо
logoсборная Греции
logoТайлер Дорси
logoЕвробаскет-2025
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рэйчел Николс: «Вполне допускаю, что «Бакс» выйдут в финал конференции»
3вчера, 18:47
Эксперт Тим Бонтемпс: «Если Яннису Адетокумбо удастся сыграть больше 75 матчей, у него есть шанс завоевать награду MVP»
2вчера, 18:33
Танасис Адетокумбо вернется в «Милуоки» – 2,9 млн долларов за один год
18вчера, 18:05
Вассилис Спанулис: «Не могу сравнивать Янниса и Галиса, в Греции все играют в баскетбол благодаря Галису»
8вчера, 14:56
Главные новости
Оскар да Силва об игре с Великобританией: «Командная победа. Здорово, что столько игроков отметились»
4 минуты назад
Эргин Атаман: «Не будем ничего придумывать против Йокича»
14 минут назад
Артурс Жагарс снова травмировался и рано завершил матч против Португалии
29 минут назад
«Вечный король». Леброн Джеймс предстал в рекламе Nike с короной на голове
145 минут назадВидео
Евробаскет-2025. Германия разгромила Великобританию (120:57), Литва сыграет с Финляндией и другие матчи
24сегодня, 15:36Live
Тристан да Силва набрал 25 очков в разгромной победе Германии над Великобританией (120:57)
сегодня, 15:30
Год Шемгод: «Банкеро, Вагнер, Бэйн, Саггс, Блэк и Джонс готовы оставить свой след в истории»
сегодня, 15:15
Бразилия обыграла Аргентину в финале чемпионата Америки-2025
6сегодня, 14:45
Никола Вучевич обновил рекорд эффективности за сборную, набрав 23+15 в победном матче со Швецией
сегодня, 14:35
Алперен Шенгюн набрал 21+8+5 и добился редкого статистического достижения в победном матче с Эстонией
сегодня, 14:20
Ко всем новостям
Последние новости
Лука Дончич и Эдо Мурич продемонстрировали забавное упражнение
59 минут назадВидео
«Виртус» подписал 23-летнего центрового Алиу Диарра
сегодня, 13:30Фото
Лукас Лекавичюс близок к переходу в греческий АЕК
сегодня, 13:15
Женская НБА. «Миннесота» примет «Даллас», «Лос-Анджелес» встретится с «Сиэтлом» и другие матчи
сегодня, 12:24
Марио Чалмерс: «Майами» нужен настоящий разыгрывающий. Хирро должен набирать очки»
сегодня, 12:22
Дэмиан Лиллард подарил участникам своего тренировочного лагеря эксклюзивные кроссовки
2сегодня, 11:43Фото
Тайрон Лю: «Каждый раз, когда у нас появлялся новый игрок Кобе хотел сыграть с ним один на один, чтобы показать: «Это моя команда»
сегодня, 10:48
Новак Джокович: «Дал Богдановичу несколько советов, как восстановиться быстрее, но, похоже, на этот раз это не поможет»
1сегодня, 10:26
Джанмарко Поццекко: «После матча сказал своим игрокам, что люблю их. Что они спасли мою задницу»
1сегодня, 09:00
Польша пропустила рывок Исландии (18:6) в четвертой четверти, но смогла довести матч до победы и гарантировала себе место в плей-офф
1сегодня, 06:56