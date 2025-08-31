Тайлер Дорси о Яннисе Адетокумбо: «Когда он идет на тебя, он словно поезд»

Тайлер Дорси сравнил Янниса Адетокумбо с поездом.

«Баскетбол – простая игра, если ты Яннис. Что тут скажешь? Он силен. Когда он идет на тебя, он словно поезд. Он оттягивает на себя трех защитников и облегчает задачу остальным.

Мы были очень сосредоточены, у нас были силы уделять внимание деталям, и поэтому мы добились прогресса и реализовали броски в нападении. Я считаю, что наша защита надежна. Нам нужно работать над подборами.

Мы хорошо бросаем, нам нужно продолжать играть уверенно и не колебаться, когда у нас идет бросок. Мы должны продолжать бросать», – сказал атакующий защитник сборной Греции.