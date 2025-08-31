Эксперт Тим Бонтемпс: «Если Яннису Адетокумбо удастся сыграть больше 75 матчей, у него есть шанс завоевать награду MVP»

Тим Бонтемпс считает, что у Адетокумбо есть шанс побороться за MVP в этом сезоне.

«Если Яннису удастся сыграть больше 75 матчей, чего он, очевидно, не делал уже давно, у него есть шанс завоевать награду MVP, потому что он покажет астрономическую статистику.

Если он это сделает, команда может финишировать третьей или четвертой, выиграть много матчей, и он получит за это большое признание. Что-то вроде того сезона, когда Расселл Уэстбрук стал MVP. Не совсем то же самое, но некоторые параллели есть», – сказал эксперт ESPN.