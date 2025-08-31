Рэйчел Николс: «Вполне допускаю, что «Бакс» выйдут в финал конференции»

Рэйчел Николс считает, что «Бакс» способны дойти до финала Восточной конференции.

«Они кажутся командой второго раунда, да? Кстати, это было бы прогрессом, ведь последние три сезона они вылетали в первом раунде?

Просто выйти в плей-офф здоровыми было бы для них огромным достижением. Но ведь это Яннис. Я бы сказала, что многое будет зависеть от сетки. Это, на мой взгляд, очень недооцененный фактор при прогнозировании результатов плей-офф, который мы просто не учитываем, потому что не можем, потому что не знаем, какой будет сетка.

Но я вполне допускаю, что они выйдут в финал конференции. Если им повезет с сеткой, и все будут здоровы», – добавила журналистка.