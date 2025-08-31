Вассилис Спанулис: «Не могу сравнивать Янниса и Галиса, в Греции все играют в баскетбол благодаря Галису»

Вассилиса Спанулиса попросили сравнить Никоса Галиса и Янниса Адетокумбо.

«Я не могу сравнивать Янниса и Галиса , в Греции все начали играть в баскетбол благодаря Галису и всему тому замечательному поколению. Галис, Яннакис, Фасулас, Фанис Христодулу и все остальные. А сейчас другое поколение. После них пришло наше поколение, мы выиграли три медали за пять лет, и теперь мы пытаемся воспитать новое поколение.

Каждое поколение отличается. Мне повезло, что у нас есть Яннис, потому что у него всегда правильный настрой, он очень скромный, он играет за свою страну, любит своих партнеров по команде, он здесь и вместе со всеми остальными стремится к победе. И мы пытаемся найти правильную химию», – сказал главный тренер сборной Греции.