Вассилис Спанулис: «Не могу сравнивать Янниса и Галиса, в Греции все играют в баскетбол благодаря Галису»
Вассилиса Спанулиса попросили сравнить Никоса Галиса и Янниса Адетокумбо.
«Я не могу сравнивать Янниса и Галиса, в Греции все начали играть в баскетбол благодаря Галису и всему тому замечательному поколению. Галис, Яннакис, Фасулас, Фанис Христодулу и все остальные. А сейчас другое поколение. После них пришло наше поколение, мы выиграли три медали за пять лет, и теперь мы пытаемся воспитать новое поколение.
Каждое поколение отличается. Мне повезло, что у нас есть Яннис, потому что у него всегда правильный настрой, он очень скромный, он играет за свою страну, любит своих партнеров по команде, он здесь и вместе со всеми остальными стремится к победе. И мы пытаемся найти правильную химию», – сказал главный тренер сборной Греции.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
