Дарвин Хэм: «В НБА Яннис Адетокумбо постоянно с мячом, в сборной Греции у него немного другая роль»
Дарвин Хэм рассказал о роли Янниса Адетокумбо в сборной Греции.
«Старается играть правильно, представлять свою страну на высшем уровне, он трудолюбив и постоянно работает. Я был здесь вчера на тренировке, он постоянно работал, до и после тренировки, поэтому ожидаю от него хорошего турнира.
Он старается вовлекать в игру партнеров по команде и позволяет им помогать ему. Здесь игра больше ориентирована на команду, больше комбинаций, и все по-другому. Они играют не так быстро, как мы играем в НБА, но в НБА коэффициент использования Янниса зашкаливает. В НБА он постоянно с мячом, здесь у него немного другая роль», – сказал ассистент главного тренера «Милуоки».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketnews
