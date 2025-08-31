Дуэйн Уэйд о Пейдж Бекерс: «Она станет одной из величайших»

Легенда НБА верит, что Пейдж Бекерс только начинает раскрывать свой потенциал.

«Пейдж Бекерс всегда была особенной. И я имею в виду уровень лучших игроках всех времен: Кэндис Паркер , Майя Мур , Дайана Таурази , Лиза Лесли, Тина Чарльз – всех великих. Я смотрел на Пейдж и думал: «Она может стать одной из этих легенд».

После тяжелой травмы она, наконец, вернулась на тот уровень, которого от нее ждали. Уверен, ей пришлось многое преодолеть за это время, и поэтому радостно видеть, как она играет сейчас», – заявил Уэйд .

Пейдж Бекерс проводит свой дебютный сезон в женском НБА, выступая за команду «Даллас».