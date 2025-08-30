Женская НБА. 22 очка и 11 подборов Бостон помогли «Индиане» с минимальным преимуществом одолеть «Лос-Анджелес», «Атланта» разгромила «Даллас»
«Атланта» дома разобралась с «Далласом» и гарантировала себе место в плей-офф.
«Лос-Анджелес» уступил «Индиане» с разницей в 1 очко. Форвард «Фивер» Алия Бостон отметилась 22 очками, 11 подборами, 4 передачами, 6 перехватами и 1 блок-шотом.
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Атланта – Даллас – 100:78 (19:21, 30:19, 22:27, 29:11)
АТЛАНТА: Ховард (24 + 5 передач + 6 блок-шотов), Грэй (19 + 5 передач), Джонс (16 + 5 подборов), Паопао (14 + 6 подборов + 8 передач).
ДАЛЛАС: Сигрист (23 + 5 подборов), Бекерс (16 + 10 передач), Хайнс (11 + 6 подборов).
30 августа. 2.30
Лос-Анджелес – Индиана – 75:76 (31:24, 16:20, 11:13, 17:19)
ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Стивенс (17 + 6 подборов + 5 передач), Плам (12), Хэмби (11 + 7 подборов).
ИНДИАНА: Бостон (22 + 11 подборов + 6 перехватов), Симс (21 + 6 подборов), Митчелл (12).
30 августа. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.