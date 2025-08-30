Женская НБА. 22 очка и 11 подборов Бостон помогли «Индиане» с минимальным преимуществом одолеть «Лос-Анджелес», «Атланта» разгромила «Даллас»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли два матча.

«Атланта » дома разобралась с «Далласом» и гарантировала себе место в плей-офф.

«Лос-Анджелес» уступил «Индиане » с разницей в 1 очко. Форвард «Фивер» Алия Бостон отметилась 22 очками, 11 подборами, 4 передачами, 6 перехватами и 1 блок-шотом.

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Атланта – Даллас – 100:78 (19:21, 30:19, 22:27, 29:11)

АТЛАНТА: Ховард (24 + 5 передач + 6 блок-шотов), Грэй (19 + 5 передач), Джонс (16 + 5 подборов), Паопао (14 + 6 подборов + 8 передач).

ДАЛЛАС: Сигрист (23 + 5 подборов), Бекерс (16 + 10 передач), Хайнс (11 + 6 подборов).

30 августа . 2.30

Лос-Анджелес – Индиана – 75:76 (31:24, 16:20, 11:13, 17:19)

ЛОС-АНДЖЕЛЕС : Стивенс (17 + 6 подборов + 5 передач), Плам (12), Хэмби (11 + 7 подборов).

ИНДИАНА : Бостон (22 + 11 подборов + 6 перехватов), Симс (21 + 6 подборов), Митчелл (12).

30 августа . 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.