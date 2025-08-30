  • Спортс
Пейдж Бекерс – фанатам «Уингс»: «Как однажды написал Стеф Карри: «Просто оставайтесь с нами. Мы во всем разберемся»

Звездный новичок «Далласа» хочет, чтобы болельщики не отворачивались от команды.

«Просто оставайтесь с нами. Кто бы ни был у нас в раздевалке, кто бы ни надевал этим вечером майку «Уингс», именно с ними мы идем на войну, и именно в них мы верим. Нам не нужна вера извне. В раздевалке мы чувствуем, что у нас всего достаточно, и мы всегда будем бороться и показывать себя.

Как однажды написал Стеф Карри (до того, как «Уорриорс» стали теми самыми «Уорриорс»): «Просто оставайтесь с нами. Мы во всем разберемся». Таково и мое послание. У меня есть неиссякаемая вера в людей, которые у нас есть здесь, в костяк команды, в те элементы, которые мы выстраиваем, и в то, как мы это делаем», – сказала Бекерс.

«Даллас» занимает последнее место в лиге с результатом 9-31.

Карри написал свой пост в дебютный сезон с «Голден Стэйт». Тот чемпионат «Уорриорс» закончили с результатом 26-56, а в следующем сезоне-2010/11 они немного его улучшили – 36-46. Карри пропустил большую часть сезона-2011/12 из-за травмы. В следующих двух розыгрышах «воины» выходили в плей-офф, а в 2015 году стали чемпионами.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
