У Луки Дончича есть личный телохранитель на Евробаскете-2025

Лука Дончич – единственный игрок на Евробаскете с личным телохранителем.

Как сообщает Basketnews, звезда сборной Словении Лука Дончич, похоже, единственный игрок на чемпионате Европы-2025, у которого есть личный телохранитель.

Мускулистый охранник сопровождает Дончича повсюду – идет рядом от туннеля до раздевалки в игровые дни, стоит рядом во время интервью и даже наблюдает за ним во время открытых тренировок и предматчевых разминок.

Он также присутствует в отеле команды и его окрестностях, оставаясь рядом, когда болельщики подходят к Дончичу за фотографиями или автографами.

На вопрос о безопасности на турнире Дончич отказался от комментариев.