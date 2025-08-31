Лука Дончич стал самым молодым игроком после Тони Паркера, набравшим 400 очков на Евробаскете

Дончич вписал свое имя в историю Евробаскета, достигнув отметки в 400 очков.

В матче против сборной Бельгии звездный защитник «Лейкерс » достиг отметки в 400 очков, набранных за карьеру на Евробаскете.

Дончич стал самым молодым баскетболистом со времен Тони Паркера , которому удалось преодолеть этот рубеж. На момент достижения ему было 26 лет и 184 дня, тогда как Паркер в 2007 году сделал это в возрасте 25 лет и 122 дней.

Кроме того, Дончич стал лишь третьим представителем Словении, сумевшим превысить отметку в 400 очков на Евробаскете . Ранее этого добивались Яка Лакович и Горан Драгич .