Лука Дончич стал самым молодым игроком после Тони Паркера, набравшим 400 очков на Евробаскете
Дончич вписал свое имя в историю Евробаскета, достигнув отметки в 400 очков.
В матче против сборной Бельгии звездный защитник «Лейкерс» достиг отметки в 400 очков, набранных за карьеру на Евробаскете.
Дончич стал самым молодым баскетболистом со времен Тони Паркера, которому удалось преодолеть этот рубеж. На момент достижения ему было 26 лет и 184 дня, тогда как Паркер в 2007 году сделал это в возрасте 25 лет и 122 дней.
Кроме того, Дончич стал лишь третьим представителем Словении, сумевшим превысить отметку в 400 очков на Евробаскете. Ранее этого добивались Яка Лакович и Горан Драгич.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sportando
