Лука Дончич: «Будем продолжать бороться. Доказали, что способны на это»
Лука Дончич прокомментировал второе подряд поражение Словении на Евробаскете.
«Наша цель – выйти из группы. В обоих матчах мы выложились на полную, действительно выложились на все сто. Мы здесь, чтобы представлять Словению и постараться победить, и мы будем продолжать бороться. Думаю, мы доказали, что способны на это.
Все ребята боролись, нужно отдать должное каждому. Мы побеждаем и проигрываем как команда. Я допустил много ошибок сегодня и знаю, что могу играть намного лучше. Нужно провести анализ и подготовиться как можно лучше», – сказал разыгрывающий сборной Словении.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
