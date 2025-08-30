Лука Дончич: «Будем продолжать бороться. Доказали, что способны на это»

Лука Дончич прокомментировал второе подряд поражение Словении на Евробаскете.

«Наша цель – выйти из группы. В обоих матчах мы выложились на полную, действительно выложились на все сто. Мы здесь, чтобы представлять Словению и постараться победить, и мы будем продолжать бороться. Думаю, мы доказали, что способны на это.

Все ребята боролись, нужно отдать должное каждому. Мы побеждаем и проигрываем как команда. Я допустил много ошибок сегодня и знаю, что могу играть намного лучше. Нужно провести анализ и подготовиться как можно лучше», – сказал разыгрывающий сборной Словении.