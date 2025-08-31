Лука Дончич – пятый игрок в истории Евробаскета, оформивший трипл-дабл

Трипл-дабл Луки Дончича принес Словении первую победу на Евробаскете-2025.

Разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич стал пятым игроком в истории чемпионата Европы, оформившим трипл-дабл.

Ранее это удавалось только Стояну Вранковичу (1993), Тони Кукочу (1995), Андрею Мандаке (2017) и Матеушу Понитке (2022). Трипл-дабл Вранковича официально не учитывается, поскольку показали по блок-шотам до 1995 года не были утверждены.

Дончич набрал 26 очков (9 из 23 с игры, 2 из 11 из-за дуги, 6 из 9 с линии штрафных), сделал 10 подборов и 11 передач, благодаря чему Словения одержала свою первую победу на Евробаскете-2025, выиграв у Бельгии со счетом 86:69.

Команда Александера Секулича сравнялась с Бельгией (1-2) в турнирной таблице группы D, укрепив свои шансы на выход в плей-офф турнира.