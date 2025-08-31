Александер Секулич о Луке Дончиче: «Меня впечатляет не статистика, а его менталитет»

Тренер сборной Словении отметил бойцовские качества и настрой Дончича.

«Это просто то, что делает Лука. Да, он сделал трипл-дабл, но важнее то, какой у него был подход к игре. Он так хорош и при этом никогда не недооценивает соперников – вот что говорит о его уровне.

Он выходил на матч с максимальной концентрацией. Меня впечатляет не статистика, а его менталитет», – подчеркнул Секулич .

Сборная Словении победила Бельгию со счетом 86:69, добыв свою первую победу на турнире. Лука Дончич стал лучшим игроком матча и оформил трипл-дабл.