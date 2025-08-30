Яннис Адетокумбо пропустит матч против Кипра

Греция сыграет против Кипра без лидера команды.

Федерация баскетбола Греции объявила, что суперзвезда сборной Яннис Адетокумбо пропустит сегодняшний матч против Кипра на Евробаскете-2025, чтобы отдохнуть перед завтрашним матчем с Грузией.

Сегодня сборная Греции сыграет с командой Кипра в 18:15 по московскому времени.

Это будет второй матч сборной Греции на Евробаскете-2025. В первом матче греки обыграли Италию со счетом 75:66, Яннис был лучшим на паркете, набрав 31 очко, сделав 6 подборов и 2 передачи.