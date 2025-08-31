27 очков и 8 подборов Янниса Адетокумбо принесли Греции третью победу подряд

Греция одержала третью подряд победу на Евробаскете-2025.

Сборная Греции разгромила команду Грузии со счетом 94:53 и укрепилась на первом месте в турнирной таблице группы С с результатом 3-0.

Лидер греков Яннис Адетокумбо набрал 25 очков (9 из 11 с игры, 1 из 1 из-за дуги, 8 из 13 с линии штрафных), сделал 8 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.

Благодаря этой победе Греция практически обеспечила себе место в 1/8 финала плей-офф, поскольку в группе ей осталось провести два матча – против Боснии и Герцеговины и Испании.

Греция может выйти в плей-офф уже сегодня, если Кипр обыграет Испанию или Италия победит Боснию и Герцеговину.