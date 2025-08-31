Кристапс Порзингис о Николе Йокиче: «За десять лет у меня так и не получилось его остановить»
Кристапс Порзингис высказался о противостоянии с Николой Йокичем на Евробаскете.
«Это было тяжело: Йокич невероятно изобретателен в краске. Очень мощный, но при этом с такими мягкими руками. Его баскетбольный IQ на совершенно ином уровне.
Это была битва с первой до последней минуты. Он, наверное, на 30 килограммов тяжелее меня. Я сделал все, что мог, и думаю, болельщикам было приятно на это смотреть.
За десять лет у меня так и не получилось его остановить. Он один из лучших», – поделился игрок сборной Латвии.
Сборная Сербии одержала победу над Латвией со счетом 84:80. Никола Йокич стал главным героем встречи, набрав 39 очков, 10 подборов и 4 передачи.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости