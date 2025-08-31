0

Джордан Лойд о решающем попадании в матче с Израилем: «Это было уродливое владение»

Натурализованный игрок сборной Польши принес победу своей команде.

При равном счете (64:64) в концовке матча между Израилем и Польшей Лойду удалось вывести свою команду вперед: защитник смазал бросок со средней дистанции, но оказался первым на подборе и добавил мяч в корзину, оставив сопернику 13,1 секунды на ответ.

В заключительной атаке матча дальняя попытка форварда Израиля Дени Авдии оказалась неточной.

«Это было уродливое владение, – признался Лойд после матча. – На площадке бывает много некрасивых розыгрышей, слишком долго удерживали мяч, но у них была отличная защита, и мы нашли способ. Последний розыгрыш вышел не таким, каким мы его задумывали, но мы справились, и это была не только моя заслуга.

Мне показалось, что вокруг меня было 2 человека, может, 3, я не помню. Я попытался пройти сквозь них и совершить бросок, а потом просто пошел на добивание, потому что понимал, что промахнулся. Так что да, было много уродливых моментов. Наверное, мне нужно лучше организовывать атаку, но они показали великолепную защиту.

Я не чувствую давления, играя в баскетбол. В мире есть много вещей, которые действительно являются стрессом. А это игра, которую я люблю. Я всегда так на это смотрю. Мне очень повезло иметь возможность заниматься тем, что мне так нравится», – заключил Лойд.

По итогам встречи 32-летний защитник набрал 27 очков, 6 подборов и 4 передачи, став самым результативным игроком матча.

