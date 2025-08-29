Клемен Препелич: «Луку Дончича держали 2-3 защитника, он не получил от нас помощи»

Клемен Препелич прокомментировал поражение от Польши.

«Лука Дончич опять доказал, что является одним из лучших игроков мира, если не лучшим. Ему постоянно приходилось оказываться в сложных ситуациях. Его держали 2, а иногда и 3 защитника. Против него действовали очень контактно, но он превосходно справлялся с этим, провел отличный матч, был лидером и оставался позитивным, нам это было предельно нужно.

Ему не хватило помощи от нас, в первую очередь от меня. Я смазал кучу открытых бросков (3 из 10 с игры), не попал в ритм, но надо двигаться дальше.

Мы все много общаемся с арбитрами и друг другом. Много ругани. Луку постоянно пихали, когда он был без мяча. И вообще ему регулярно доставалось. Баскетбол – контактный вид спорта, арбитрам не всегда удается все замечать», – заключил 32-летний словенский защитник.