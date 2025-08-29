Джордан Лойд: «Подожду до конца турнира, чтобы взяться за водку»

Лойд поведал, как он стал игроком сборной Польши.

32-летний американец, родившийся в Чикаго, получил польский паспорт этим летом.

«Я никогда этого не планировал. Но возможность представилась. И я просто посмотрел на это как на то, что может стать отличным опытом. Именно так все и вышло.

Сейчас мне 32. Я много играл в баскетбол. Но такого я еще не делал. Переговоры шли несколько лет. Это произошло не просто так, случайно.

Мы с моим окружением связались с их стороной, и так началось общение. И, конечно, Понитка , который постоянно меня уговаривал. Вот примерно так все и началось.

Все мои ребята дома зовут меня Лойдинский, но это такая шутка, конечно.

Буду честен, водку я еще не пробовал. На выходных выпил немного вина, но с наступлением понедельника – ничего. Так что я подожду до конца турнира, чтобы взяться за водку. Пока что у нас с ребятами все идет отлично», – сказал баскетболист.

В своем первом матче на турнире поляки разобрались со словенцами (105:95), а Лойд набрал 32 очка – это четвертый результат по количеству набранных очков в дебютной игре на Евробаскете среди всех игроков – при этом реализовав семь из восьми бросков из-за дуги. Его семь точных трехочковых – это лучший показатель для дебютанта турнира с 1995 года.

Следующий матч Польши состоится в субботу против сборной Израиля.