«Это крайне неуважительно». Серджо Скариоло раскритиковал ФИБА за ночной допинг-тест сборной Испании

Главный тренер испанцев недоволен действиями международной федерации.

«Поскольку это мой последний чемпионат, я нахожусь в положении, когда после многих лет работы в баскетболе под эгидой ФИБА могу посоветовать ей не проводить допинг-контроль у команды, которая играет матчи два дня подряд и закончила играть в полночь. Это крайне неуважительно. При наличии стольких свободных дней, допинг-контроль можно было назначить на более раннее время, а не так безумно поздно. Надеюсь, они извлекут из этого урок», – сказал Скариоло .

Вчера сборная Испании смогла реабилитироваться после поражения от Грузии (69:83) в стартовом матче Евробаскета , одержав победу над Боснией и Герцеговиной (88:67).