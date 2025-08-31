  • Спортс
«Это крайне неуважительно». Серджо Скариоло раскритиковал ФИБА за ночной допинг-тест сборной Испании

Главный тренер испанцев недоволен действиями международной федерации.

«Поскольку это мой последний чемпионат, я нахожусь в положении, когда после многих лет работы в баскетболе под эгидой ФИБА могу посоветовать ей не проводить допинг-контроль у команды, которая играет матчи два дня подряд и закончила играть в полночь. Это крайне неуважительно. При наличии стольких свободных дней, допинг-контроль можно было назначить на более раннее время, а не так безумно поздно. Надеюсь, они извлекут из этого урок», – сказал Скариоло.

Вчера сборная Испании смогла реабилитироваться после поражения от Грузии (69:83) в стартовом матче Евробаскета, одержав победу над Боснией и Герцеговиной (88:67).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
