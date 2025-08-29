Серджо Скариоло: «Два 19-летних разыгрывающих – это сложно, но весело»

Серджо Скариоло прокомментировал поражение от Грузии.

«Моя вина в поражении. Мы способны играть лучше.

Основная цель этого турнира – смена поколений. Уникальная ситуация, когда команда выступает в чемпионате с двумя 19-летними разыгрывающими (Серхио Де Ларреа и Марио Сен-Супери). Для команды и для меня это сложно, но весело», – заявил главный тренер испанской сборной.

«Он побеждал четыре раза. Знает, что для этого нужно. Нам просто нужно следовать его указаниям. Он один из лучших лидеров. Надеюсь, мы сможем завершить работу над его наследием в сборной подобающим образом», – заключил Хуан Эрнангомес .