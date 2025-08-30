Светислав Пешич о травме Богдана Богдановича: «Ждем результатов, посмотрим, что будет»
Светислав Пешич заявил, что участие Богдановича в матчах остается под вопросом.
«Богдан повредил заднюю поверхность бедра. Он остался в номере отдыхать.
Ждем результатов, посмотрим, что будет. Это такая травма, при которой нужно ждать 24 часа, чтобы определить точную степень тяжести. Поэтому пока ничего сказать не можем», – сказал главный тренер сборной Сербии.
Богданович пропустил сегодняшний матч против Латвии (84:80) из-за травмы задней поверхности бедра.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
