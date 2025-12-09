22

Эргин Атаман: «Алперен Шенгюн – лучший пасующий центровой в мире»

Эргин Атаман: Алперен Шенгюн – лучший пасующий центровой в мире.

Главный тренер сборной Турции и греческого «Панатинаикоса» Эргин Атаман дал высокую оценку игре своего соотечественника, центрового «Хьюстона» Алперена Шенгюна. В интервью Euro Insiders Атаман заявил, что в одном ключевом компоненте молодой баскетболист уже превзошел трехкратного MVP НБА Николу Йокича.

«С технической точки зрения Шенгюн очень хорош в игре под кольцом, но он – лучший центровой в мире по умению пасовать. На мой взгляд, он превосходит Николу Йокича.

Ему 23 года, он станет еще лучше. Он потрясающий пасующий, его можно использовать как полноценного плеймейкера. Противостоять Алперену один на один невозможно, он снайпер, он подбирающий, и вы увидите, что в этом сезоне у него будет 3–4 трипл-дабла в НБА», – сказал Атаман.

В текущем сезоне Шенгюн в среднем за игру набирает 23,1 очка, 9,1 подбора и делает 7,1 передачи. У Йокича, который считается эталоном пасующего центрового, показатель ассистов выше – 11 передач в среднем за матч.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: EURO INSIDERS
