Давис Бертанс после поражения от Сербии: «Ошибка судей в конце матча была недопустимой»

Давис Бертанс выразил разочарование судейством в матче против Сербии.

«Я знаю, что все могут ошибаться, но считаю, что ошибка судей в конце матча была недопустимой.

Они не заметили удар локтем в лицо, когда мы проигрывали четыре очка. Я понимаю, когда это происходит в середине матча – много всего происходит, такое бывает. Но в конце матча, когда это могло дать нам шанс сравнять счет, судьи не зафиксировали даже фол.

Это невероятно. Можете посмотреть повтор – это был удар в подбородок. К сожалению, судьи промолчали», – заявил форвард сборной Латвии.