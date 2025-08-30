Давис Бертанс после поражения от Сербии: «Ошибка судей в конце матча была недопустимой»
Давис Бертанс выразил разочарование судейством в матче против Сербии.
«Я знаю, что все могут ошибаться, но считаю, что ошибка судей в конце матча была недопустимой.
Они не заметили удар локтем в лицо, когда мы проигрывали четыре очка. Я понимаю, когда это происходит в середине матча – много всего происходит, такое бывает. Но в конце матча, когда это могло дать нам шанс сравнять счет, судьи не зафиксировали даже фол.
Это невероятно. Можете посмотреть повтор – это был удар в подбородок. К сожалению, судьи промолчали», – заявил форвард сборной Латвии.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketnews
