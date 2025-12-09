  • Спортс
Леброн Джеймс назвал сезон‑2017/18 пиком своей карьеры: «Каждый раз, выходя на площадку, я чувствовал, что могу делать все, что захочу»

По словам Леброна Джеймса, пик его карьеры пришелся на сезон 2017/18.

В новом выпуске подкаста Mind the Game форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что считает сезон‑2017/18 в составе «Кливленда» пиком своей карьеры. Тогда «Кавальерс» дошла до финала НБА, а сам Джеймс провел один из самых ярких плей-офф в истории лиги.

«Если вы спросите меня, какой сезон я считаю своим лучшим, я отвечу: тот, когда я ощущал себя наиболее полноценным баскетболистом. Я бы назвал сезон-2017/18. Тогда мне казалось, что я не могу совершить ошибку на баскетбольной площадке.

В атаке и в обороне я не видел изъянов в своей игре. Каждый раз, выходя на площадку, я чувствовал, что могу делать все, что захочу. В обороне я мог опекать игроков на всех трех уровнях. Конечно, я и сейчас так себя чувствую, но в сезоне 2017–2018 это было на ином уровне.

Так что именно тот сезон я считаю, наверное, самым совершенным в своей карьере. Кажется, я сыграл все 82 матча в регулярном сезоне. А если учитывать плей‑офф, то я отыграл больше ста матчей. Я не пропустил ни одной игры в том сезоне», – поделился Леброн.

В том сезоне Джеймс действительно отыграл все 82 матча регулярного чемпионата, демонстрируя следующие средние показатели: 27,5 очка, 8,6 подбора и 9,1 передачи. В плей‑офф он сыграл 22 матча, набирая 34 очка, 9,1 подбора и 9 передач за игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Mind the Game
