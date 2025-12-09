0

Рик Карлайл о Джарасе Уокере: «В матче с «Сакраменто» он был великолепен»

Рик Карлайл о Джарасе Уокере: В матче с «Сакраменто» он был великолепен.

В игре с «Чикаго» 6 декабря форвард «Индианы» Джарас Уокер провел на паркете всего 9 минут. Однако в матче против «Сакраменто» он заметно прибавил: за 18 минут набрал 12 очков и сделал 3 подбора.

Главный тренер «Пэйсерс» Рик Карлайл, который открыто выражал недовольство энергией и общим подходом Уокера в игре с «Буллз», после матча с «Сакраменто» говорил уже совсем в другом ключе.

«Я считаю, сегодня он был великолепен. Его статистика, наверное, не выглядит впечатляющей: 12 очков. Но нам понадобились все эти очки. Он совершил ключевой перехват в переходе. Не знаю, как ему удается вытворять такое – у него просто потрясающие руки.

Такие игры, как в Чикаго, – это обратная связь для молодых игроков. Его настрой на вчерашней тренировке был великолепен. Мне понравился его вид, его настроение и манера поведения во время матча. Мы нуждаемся в нем», – заявил Карлайл.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: IndyStar
logoИндиана
logoДжарас Уокер
logoНБА
logoРик Карлайл
logoСакраменто
