Единая лига ВТБ. ЦСКА разгромил «Бетсити Парму»

Сегодня прошел один матч в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

ЦСКА взял убедительный реванш у «Бетсити Пармы».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 12-2, УНИКС – 11-2, Локомотив-Кубань – 10-4, Зенит – 8-5, МБА-МАИ – 8-5, Бетсити Парма – 8-6, Уралмаш – 6-7, Енисей – 5-8, Пари Нижний Новгород – 3-10, Автодор – 2-12, Самара – 0-12.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
