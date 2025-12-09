Эйжа Уилсон названа спортсменом года по версии журнала Time

Журнал Time назвал центровую «Лас-Вегаса » Эйжу Уилсон спортсменом 2025 года. Баскетболистка не только привела команду к очередному титулу в женской НБА (WNBA), но и завоевала практически все основные индивидуальные награды лиги.

Как отмечает Time, Уилсон стала первым игроком в истории WNBA и НБА, кому в течение одного сезона удалось: выиграть чемпионский титул, получить звание MVP финал, стать MVP лиги, быть признанной лучшим защитником года, завоевать титул лучшего бомбардира лиги.

Эйжа Уилсон – третий представитель баскетбола, удостоенный звания «Спортсмен года» по версии Time. Ранее эту награду получали: Леброн Джеймс (в 2020 году) и Кейтлин Кларк (в 2024).