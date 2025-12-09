  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Журналист Сэм Эмик: «Демар Дерозан – наиболее вероятный кандидат на обмен из «Кингз», но переход в «Клипперс» маловероятен»
4

Журналист Сэм Эмик: «Демар Дерозан – наиболее вероятный кандидат на обмен из «Кингз», но переход в «Клипперс» маловероятен»

Журналист Сэм Эмик оценил шансы обмена Демара Дерозана.

По информации журналиста The Athletic Сэма Эмика, форвард Демар Дерозан остается одним из главных кандидатов на обмен из «Сакраменто».

«Для Демара не составит труда найти новый клуб: его возможности всем известны. При этом его контракт на следующий сезон гарантирован лишь частично.

Ранее я писал об интересе со стороны «Клипперс», но, на мой взгляд, осуществить такой обмен будет непросто», – отметил Эмик.

В текущем сезоне Дерозан сыграл 24 матча, набирая в среднем 18 очков, 3,1 подбора и 3,5 передачи за 33 минуты на паркете.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Run It Back
logoКлипперс
logoДемар Дерозан
возможные переходы
logoНБА
logoСакраменто
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шэмс Чарания о «Клипперс»: «Многие в лиге ждут, готовы ли они взглянуть на ситуацию шире и обменять Хардена или Ленарда»
9 декабря, 17:12
Джеймс Харден вышел на 10-е место по набранным очкам в НБА
7 декабря, 04:28
Гилберт Аренас: «Вы представляете, насколько плохо все было с Крисом Полом, что «Клипперс» пришлось его отстранить, понимая последствия»
6 декабря, 19:15
Главные новости
Дэнни Грин: «Стефон Касл определенно может называться частью «Большого трио»
3 минуты назад
Кендрик Перкинс: «Лейкерс» не смогут остановить даже машину на пешеходном переходе рядом со школой»
22 минуты назад
Джеймс Уорти: «Молодежь с уверенностью и дисциплиной – у «Сперс» нет слабых сторон»
36 минут назад
Виктор Вембаньяма, Энтони Эдвардс и Кейд Каннингем – самые перспективные игроки НБА до 25 лет по мнению ESPN
53 минуты назад
Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Самару»
сегодня, 12:43
Джимми Батлер: «Стеф и Дрэймонд могут терять мяч, сколько влезет, остальным – нельзя»
сегодня, 12:39
Стефен Карри сыграет против «Миннесоты», Дрэймонд Грин и Эл Хорфорд пропустят матч
сегодня, 12:18
Ричард Джефферсон выступил против Кендрика Перкинса, назвавшего Янниса Адетокумбо «трусом»
сегодня, 12:01
«Миннесота» связывалась с «Чикаго» по поводу обмена Коби Уайта (Chicago Sun-Times)
сегодня, 11:12
Данк Тима Хардуэя-младшего и переход из защиты в атаку «Нового Орлеана» стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:14Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Президент «Автодора» Олег Родионов: «Терренсу Эдвардсу были предоставлены практически идеальные условия, но начались проблемы с дисциплиной»
44 минуты назад
Терренс Эдвардс: «Саратов часто становился целью атак дронов. Не могу рисковать жизнью, у меня есть сын»
сегодня, 13:10
Адриатическая лига. «Мега» примет «Задар», «Сплит» сыграет с «Игокеа»
сегодня, 09:06
Чемпионат Турции. «Галатасарай» примет «Меркезефенди»
сегодня, 12:43
Чемпионат Франции. «Нантер» встретится с «Ле-Маном»
сегодня, 08:58
Евролига. «Монако» сыграет с «Фенербахче», «Партизан» встретится с «Црвеной Звездой» и другие матчи
сегодня, 12:42
Руи Хатимура собирался поставить 500000 долларов, выигранные в Кубке НБА, на черное в рулетке
сегодня, 10:03
163-сантиметровый данкер впечатлил Шакила О′Нила, Винса Картера и Нэйта Робинсона, получив высший балл
сегодня, 08:14Видео
«Маккаби Тель-Авив» впервые за два года проводит домашний матч Евролиги в Израиле
вчера, 20:17Фото
Бобан Марьянович официально стал игроком «Илирии»
вчера, 18:39