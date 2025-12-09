Журналист Сэм Эмик: «Демар Дерозан – наиболее вероятный кандидат на обмен из «Кингз», но переход в «Клипперс» маловероятен»

Журналист Сэм Эмик оценил шансы обмена Демара Дерозана.

По информации журналиста The Athletic Сэма Эмика, форвард Демар Дерозан остается одним из главных кандидатов на обмен из «Сакраменто».

«Для Демара не составит труда найти новый клуб: его возможности всем известны. При этом его контракт на следующий сезон гарантирован лишь частично.

Ранее я писал об интересе со стороны «Клипперс» , но, на мой взгляд, осуществить такой обмен будет непросто», – отметил Эмик.

В текущем сезоне Дерозан сыграл 24 матча, набирая в среднем 18 очков, 3,1 подбора и 3,5 передачи за 33 минуты на паркете.