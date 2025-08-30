Светислав Пешич – журналисту: «Что это за вопросы? Давайте говорить о баскетболе»

Светислав Пешич резко отреагировал на вопрос журналиста.

После победы Сербии над Латвией (84:80) на пресс-конференции у главного тренера сербов Светислава Пешича случился конфликт с одним из журналистов.

Журналист спросил Огнена Добрича по поводу его перепалки с главным тренером сборной Латвии Лукой Банки.

«У нас прекрасные отношения. Между нами ничего не было, все хорошо», – ответил Добрич, после чего вмешался Пешич.

«Что это за вопросы? Давайте говорить о баскетболе. Ничего не произошло, игра закончилась, все в восторге. Чего вы хотите? Я не хочу слышать такие вопросы – вы не должны больше их задавать. Что происходит? Мы говорим о баскетболе, мы победили, и у вас нет других вопросов? Не спрашивайте меня ни о чем до конца Евробаскета », – заявил Пешич.