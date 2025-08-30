«Все очки важны, это Евробаскет». Игроки и тренер сборной Франции поддержали решение Сильвена Франсиско

Игроки и тренер сборной Франции поддержали Сильвена Франсиско.

«Это важно для разницы набранных и пропущенных очков, потому что мы не знаем, что будет завтра или во вторник. Поэтому все попадания важны, нужно набирать очки. Это правда, и дело не в неуважении к сопернику», – сказал главный тренер французов Фредерик Фату.

«На их месте я бы тоже разозлился, но это часть игры, нужно с этим смириться», – сказал Билаль Кулибали .

«Что касается последнего попадания, то каждое очко имеет значение – это Евробаскет , где нужно выйти из группы с как можно более высоким местом», – написал Мэттью Стразель в соцсети.

Разыгрывающий сборной Франции Сильвен Франсиско исполнил лэй-ап без сопротивления на последних секундах матча со Словенией (103:95) после того, как пожал руку Луке Дончичу .