Сборная Франция обыграла Словению, несмотря на 39 очков Дончича
32 очка Сильвена Франсиско помогли Франции обыграть Словению.
Словения уверенно начала матч и завершила первую половину с преимуществом в семь очков (54:47).
В третьей четверти Франция сумела переломить ход встречи, однако под конец словенцы сумели вернуть себе преимущество (70:68).
В заключительной четверти все решил рывок сборной Франции 8:0, который обеспечил ей победу.
Лучшим бомбардиром у Франции стал Сильвен Франсиско с 32 очками, у Словении – Лука Дончич, набравший 39 очков.
