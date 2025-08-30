Сборная Франция обыграла Словению, несмотря на 39 очков Дончича

32 очка Сильвена Франсиско помогли Франции обыграть Словению.

Словения уверенно начала матч и завершила первую половину с преимуществом в семь очков (54:47).

В третьей четверти Франция сумела переломить ход встречи, однако под конец словенцы сумели вернуть себе преимущество (70:68).

В заключительной четверти все решил рывок сборной Франции 8:0, который обеспечил ей победу.

Лучшим бомбардиром у Франции стал Сильвен Франсиско с 32 очками, у Словении – Лука Дончич, набравший 39 очков.