Лука Дончич о Сильвене Франсиско: «Разница очков может быть и важна, но мы пожали друг другу руки»
Лука Дончич отреагировал на лэй-ап Сильвена Франсиско после рукопожатия.
«В конце игры мы пожали друг другу руки. Разница набранных и пропущенных очков может быть и важна, но мы пожали друг другу руки.
Не думал, что он пойдет и забросит еще один мяч», – сказал звездный разыгрывающий сборной Словении.
Разыгрывающий сборной Франции Сильвен Франсиско исполнил лэй-ап без сопротивления на последних секундах матча со Словенией (103:95) после того, как пожал руку Луке Дончичу.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketnews
