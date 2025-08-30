Лука Дончич о Сильвене Франсиско: «Разница очков может быть и важна, но мы пожали друг другу руки»

Лука Дончич отреагировал на лэй-ап Сильвена Франсиско после рукопожатия.

«В конце игры мы пожали друг другу руки. Разница набранных и пропущенных очков может быть и важна, но мы пожали друг другу руки.

Не думал, что он пойдет и забросит еще один мяч», – сказал звездный разыгрывающий сборной Словении.

Разыгрывающий сборной Франции Сильвен Франсиско исполнил лэй-ап без сопротивления на последних секундах матча со Словенией (103:95) после того, как пожал руку Луке Дончичу .