  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Лука Дончич о Сильвене Франсиско: «Разница очков может быть и важна, но мы пожали друг другу руки»
Лука Дончич о Сильвене Франсиско: «Разница очков может быть и важна, но мы пожали друг другу руки»

Лука Дончич отреагировал на лэй-ап Сильвена Франсиско после рукопожатия.

«В конце игры мы пожали друг другу руки. Разница набранных и пропущенных очков может быть и важна, но мы пожали друг другу руки.

Не думал, что он пойдет и забросит еще один мяч», – сказал звездный разыгрывающий сборной Словении.

Разыгрывающий сборной Франции Сильвен Франсиско исполнил лэй-ап без сопротивления на последних секундах матча со Словенией (103:95) после того, как пожал руку Луке Дончичу.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketnews
logoЛука Дончич
Сильвен Франсиско
logoсборная Словении
logoЕвробаскет-2025
logoсборная Франции
