3

Сильвен Франсиско о лэй-апе после рукопожатия с Лукой Дончичем: «Я извинился»

Сильвен Франсиско извинился перед Лукой Дончичем за лэй-ап после рукопожатия.

«Я извинился.

Я действительно пожал руку, после чего пошел на лэй-ап. Единственное, о чем я сожалею – это о том, что пожал руку. Я должен был сказать ему играть в защите, потому что я собираюсь увеличить разницу в счете.

Разница набранных и пропущенных очков очень важна на Евробаскете, поэтому меня осенило. Мне не стоило этого делать, но я беру на себя полную ответственность за это, и просто нужно забыть об этом», – сказал разыгрывающий сборной Франции после матча.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketnews
logoсборная Франции
logoЕвробаскет-2025
Сильвен Франсиско
logoЛука Дончич
logoсборная Словении
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евробаскет-2025. 39+10 Йокича помогли Сербии победить Латвию, 39+8+9 Дончича не спасли Словению от проигрыша Франции, Германия взяла верх над Литвой и другие результаты
162вчера, 20:46
Сильвен Франсиско спровоцировал потасовку, забросив лэй-ап без сопротивления на последней секунде
6вчера, 18:27Фото
Сборная Франция обыграла Словению, несмотря на 39 очков Дончича
1вчера, 17:56
Израиль – Франция – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Евробаскет 2025, 31 августа 2025
29 августа, 08:24Пользовательская новость
Главные новости
Джеймс Харден без майки тренирует трехочковые с получения
453 минуты назадВидео
Джереми Лин объявил о завершении карьеры
3сегодня, 04:52
Женская НБА. «Миннесота» разгромила «Коннектикут» , «Финикс» разобрался с «Нью-Йорком» и другие результаты
сегодня, 04:23
Евробаскет-2025. 39+10 Йокича помогли Сербии победить Латвию, 39+8+9 Дончича не спасли Словению от проигрыша Франции, Германия взяла верх над Литвой и другие результаты
162вчера, 20:46
Малик Ньюмэн вернулся в «Автодор»
вчера, 20:34
Давис Бертанс после поражения от Сербии: «Ошибка судей в конце матча была недопустимой»
вчера, 20:08
Светислав Пешич – журналисту: «Что это за вопросы? Давайте говорить о баскетболе»
вчера, 19:41
Вассилис Спанулис – грузинскому журналисту: «Я ожидал услышать вопрос о баскетболе»
вчера, 19:31
Лука Дончич о Сильвене Франсиско: «Разница очков может быть и важна, но мы пожали друг другу руки»
7вчера, 19:18
«Все очки важны, это Евробаскет». Игроки и тренер сборной Франции поддержали решение Сильвена Франсиско
6вчера, 18:57
Ко всем новостям
Последние новости
Майкл Портер уничтожил стримера PlaqueBoyMax в игре один на один
7 минут назадВидео
«Это крайне неуважительно». Серджо Скариоло раскритиковал ФИБА за ночной допинг-тест сборной Испании
34 минуты назад
Андрейс Гражулис выбыл до конца Евробаскета-2025 из-за травмы стопы
вчера, 21:06
Светислав Пешич о травме Богдана Богдановича: «Ждем результатов, посмотрим, что будет»
вчера, 20:43
Александер Секулич о поражении от Франции: «Мы контролировали игру 35 минут, но не в самый важный момент»
вчера, 20:35
Лука Дончич: «Будем продолжать бороться. Доказали, что способны на это»
вчера, 20:16
Адис Бечирагич о Нуркиче: «Давление на него гораздо сильнее, чем на Евробаскете-2022»
вчера, 20:02
Деннис Шредер: «Я полностью встраиваюсь в планы руководства «Кингз»
вчера, 19:35
Филип Петрушев: «Знаем, насколько ценен Никола Йокич, и стараемся помогать ему, чем можем»
вчера, 19:11
Джеди Осман о Алперене Шенгюне: «В следующих играх он точно сделает трипл-дабл – у нас нет сомнений»
вчера, 19:07