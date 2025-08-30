Сильвен Франсиско о лэй-апе после рукопожатия с Лукой Дончичем: «Я извинился»
Сильвен Франсиско извинился перед Лукой Дончичем за лэй-ап после рукопожатия.
«Я извинился.
Я действительно пожал руку, после чего пошел на лэй-ап. Единственное, о чем я сожалею – это о том, что пожал руку. Я должен был сказать ему играть в защите, потому что я собираюсь увеличить разницу в счете.
Разница набранных и пропущенных очков очень важна на Евробаскете, поэтому меня осенило. Мне не стоило этого делать, но я беру на себя полную ответственность за это, и просто нужно забыть об этом», – сказал разыгрывающий сборной Франции после матча.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketnews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости