Сильвен Франсиско о лэй-апе после рукопожатия с Лукой Дончичем: «Я извинился»

Сильвен Франсиско извинился перед Лукой Дончичем за лэй-ап после рукопожатия.

«Я извинился.

Я действительно пожал руку, после чего пошел на лэй-ап. Единственное, о чем я сожалею – это о том, что пожал руку. Я должен был сказать ему играть в защите, потому что я собираюсь увеличить разницу в счете.

Разница набранных и пропущенных очков очень важна на Евробаскете , поэтому меня осенило. Мне не стоило этого делать, но я беру на себя полную ответственность за это, и просто нужно забыть об этом», – сказал разыгрывающий сборной Франции после матча.