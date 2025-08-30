Александер Секулич о поражении от Франции: «Мы контролировали игру 35 минут, но не в самый важный момент»
Тренер сборной Словении рассказал, почему его команда не смогла победить Францию.
«Мы контролировали игру 35 минут и не давали сопернику легких очков в краске, но в последней четверти Сильвен Франсиско продолжал прорываться и набирать очки – это абсолютно недопустимо.
Мы доминировали на чужом щите почти весь матч, но не в самые важные моменты.
Все лето мы сталкиваемся с командами, которые делают ставку на физическую игру, и иногда кажется, что мы на ринге, а не на баскетбольной площадке.
Фолов было очень много, что усложнило нашу игру. Играть в таком темпе тяжело», – добавил тренер.
В своем втором матче на Евробаскете сборная Словении уступила Франции со счетом 95:103.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
